Барнаул, 18 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Арбитраж Алтайского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и истребовал в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций ОАО «Кучуксульфат». ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» обязали списать акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества. Во встречном иске акционерам, включая офшор с Кипра, было отказано. Они настаивали на признании права собственности на акции в порядке приобретательной давности. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

Истец обосновал свои требования тем, что в 90-х годах Госкомимуществом России как уполномоченным органом «решение о приватизации Кучукского сульфатного завода не принималось», а план приватизации данным органом не утверждался.

«Вместе с тем необходимая процедура приватизации была предусмотрена, действия по отчуждению имущества названных предприятий не соответствовали требованиям законодательства, поскольку были совершены на основании решений лиц, не имевших права отчуждать это имущество самостоятельно», — уточняется в материалах дела позиция надзорной инстанции.

Напомним, иск рассматривался с осени 2021 года. Само предприятие является градообразующим для р. п Степное Озеро, так как обеспечивает работой порядка 1,2 тысячи жителей. ОАО позиционируется как единственный российский производитель природного сульфата натрия.

Ранее по такой же схеме на баланс государства вернули акции «Башсоды». Впереди слушания по иску к акционерам Соликамского магниевого завода (Пермский край). По этому делу уже наложены обеспечительные меры. Заседание назначено на 8 апреля 2022 года.