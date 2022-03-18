Самара, , 10:24 — REGNUM Почти 19,6 тысяч актов о заключении брака было зарегистрировано в 2021 году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Свадьба Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данный вопрос был рассмотрен на расширенном совещании по подведению итогов работы управления ЗАГС региона за прошлый год.

Так, в области в 2021 году было зарегистрировано 19 591 акт о заключении брака, что на 18,5% больше показателя 2020 года (+ 3 051 акт о заключении брака).

При этом показатели государственной регистрации рождения в регионе сохраняются на уровне 2020 года. В прошлом году в области зарегистрировали 27 819 актов о рождении: 13 437 — девочек и 14 382 — мальчиков. В семьях родились 370 двоен и три тройни.

Отмечается, что самыми популярными именами в области в прошлом году стали: для мальчиков — Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Артём; для девочек — Виктория, София, Анна, Алиса, Ева. Родители давали детям также редкие имена: мальчикам — Фома, Митрофан, Багратион, Афанасий, Леонардо, Тарас, Радамир, Феликс; девочкам — Ярина, Марфа, Ассоль, Земфира, Амели, Клавдия, Сальма, Элиза.