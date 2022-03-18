Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Петербурге отметят митинг-концертом «Za Россию!» в спортивно-концертном комплексе «Юбилейный». Одновременно эта акция будет посвящена поддержке российских военнослужащих, участвующих в освобождении Донбасса и спецоперации на Украине.

СКК (сс) MrStepanovka

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Перед началом концертной программы к участникам акции обратится губернатор Александр Беглов и другие руководители Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания, представители военно-патриотических и общественных организаций, деятели науки и культуры города.

В музыкальной программе примут участие Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, народная артистка России Валерия, народный артист России Александр Буйнов, заслуженная артистка России Зара, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, группа «Марсель». Ведущие: Людмила Ширяева и Василий Киров.