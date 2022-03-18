Москва, , 10:15 — REGNUM Как сохранение ключевой ставки на уровне 20%, так и ее повышение являются деструктивными решениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«На 18 марта запланировано заседание Центробанка по ключевой ставке. По прогнозам экспертам, она может быть сохранена на нынешней рекордной отметке в 20% либо повышена до 25%. Но это деструктивные решения», — считает Миронов.

Повышение ставки в первые дни санкций позволило остановить отток средств из финансовой системы и валютные спекуляции, признал он, указав при этом на то, что сейчас валютный рынок ограничен, а банки привлекли достаточно средств на депозиты.

«Высокие ставки по уже открытым депозитам должны сохраняться, но ключевую ставку необходимо снижать. Она парализует развитие нашего бизнеса и промышленности, которые и так сталкиваются с санкционным давлением. Не надо добавлять им внутренних проблем», — уверен парламентарий.

Рассуждения о том, что высокая ставка позволяет снизить инфляцию, не подтверждаются практикой, указал Миронов.

«Наоборот, предприятия, которые сегодня берут дорогие кредиты, чтобы выжить, будут поднимать цены на свои товары и услуги для конечного потребителя. Не говоря уже о том, что не только бизнес, но и граждане сегодня вынуждены оформлять займы под заоблачные проценты», — резюмировал он.