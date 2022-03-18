Воронеж, , 10:15 — REGNUM Правительство Воронежской области выступило с заявлением об информационной провокации с целью дестабилизации обстановки в регионе. Заявление опубликовано 18 марта в официальном телеграм-канале правительства области.

Правительство Воронежской области Марина Каширская © ИА REGNUM

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«В соцсетях в последние часы массово тиражируется непроверенная информация о якобы взрывах в районах Воронежской области. Учитывая, что посты появляются в районных пабликах и ничем не подтверждаются, можно сделать вывод об информационной провокации неустановленных лиц с целью дестабилизировать обстановку на местах», — говорится в тексте заявления.

«Правительство Воронежской области, МЧС и правоохранительные органы официально заявляют, что в регионе с момента начала СВО на Украине не происходило никаких происшествий, связанных с боевыми действиями», — подчеркнули в правительстве региона, подчеркнув, что обстановка в области остаётся спокойной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины. С момента начала операции в соцсетях постоянно появляются многочисленные фейки. Власти призывают доверять только официальной информации.