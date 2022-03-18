Москва, , 10:14 — REGNUM В целом лекарственных препаратов в России достаточно, но есть проблемы в поставках в отдельных случаях. Об этом 18 марта заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на брифинге.

Лекарства 40.мвд.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«На сегодняшний день мы не видим особых опасений о достаточном количестве лекарственных препаратов в целом в сети», — заявила Самойлова.

«Есть некоторое снижение сегодня в аптеках, но эти лекарственные препараты, которые пропали в аптеках, в достаточном количестве имеются у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть», — указала она.

Читайте ранее в этом сюжете: В России работает эффективная система для определения доступности лекарств