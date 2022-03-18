Чэнду, Китай, 18 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. С официальным вводом в эксплуатацию последнего энергоблока мощностью 500 000 кВт, самая высокая в своем роде в Китае мегагидроэлектростанция, построенная на средней высоте 3000 метров, приступила к выработке в полном объеме, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

(сс) prudnikov ГЭС

Гидроэлектростанция «Лянхэкоу» с запланированной общей установленной мощностью 3 млн кВт, расположена на реке Ялунг в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая. Строительство проекта началось в октябре 2014 года. Утвержденный объем инвестиций составил 66,5 млрд юаней (около $10,5 млрд). Как ожидается, строительство ее будет полностью завершено к 2023 году, сообщает компания Yalong River Hydropower Development Company, Ltd.

Емкость водохранилища рассчитана на 10,8 млрд кубометров, а годовой объем выработки электроэнергии, как ожидается, превысит 11 млрд кВт/ч.

Бассейн реки Ялун является одной из баз чистой энергии Китая. Эксплуатация гидроэлектростанции «Лянхэкоу» поможет снизить несбалансированность производства электроэнергии в провинции Сычуань и будет способствовать качественному развитию Экономического пояса Янцзы и экономического кольца Чэнду-Чунцин.