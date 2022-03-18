Горно-Алтайск, 18 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. 17 марта жительнице села Майма в Республике Алтай Василисе Курдюмовой исполнилось 100 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с юбилеем её поздравил глава региона Олег Хорохордин.

Правительство Республики Алтай Олег Хорохордин с Василисой Курдюмовой. Горный Алтай

Именинница родилась в селе Нижняя Калманка Алтайского края в 1922 году. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны была награждена медалью. В 1953 году переехала в Горный Алтай, где живёт до сих пор.«С удовольствием пообщался с этой умной и очень доброй женщиной, поздравил Василису Федотовну с юбилеем, передал ей поздравление от нашего президента Владимира Владимировича Путина», — отметил глава республики.