Бухарест, , 10:12 — REGNUM Счета представительства «Аэрофлота» заблокированы в Румынии, сообщается в документе, опубликованном в вестнике госадминистрации Monitorul Oficial.

Аэрофлот Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Решение принято Национальным агентством управления налогами Румынии. В документе уточняется, что основанием стали положения регламента Евросоюза об ограничительных мерах в отношении России. Поэтому регулятором «предписано заблокировать денежные средства, находящиеся в собственности организации «Аэрофлот — Представительство», действующие банковские счета, открытые в Raiffeisen Bank».

Как сообщало ИА, в Ирландии усилили охрану российского посольства после инцидента с грузовиком.