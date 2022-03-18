Тирана, , 10:13 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 18 марта сообщило со ссылкой на национальное статистическое агентство Instat, что объемы внешней торговли Албании в денежном эквиваленте резко выросли на фоне мирового кризиса и инфляции.

Флаг Албании

Так, в первые два месяца 2022 года объем экспорта составил около 580 миллионов евро, что на 49% больше, чем в прошлом году. Большую часть экспорта составили природные ископаемые и топливо.

Также наблюдается рост импорта, в первые два месяца 2022 года его объем составил 1 мрлд евро что на 26% больше, чем в 2021 году. Рост стоимости импорта отчасти объясняется ростом цен на продукты питания — напомним, Албания импортирует большую часть продовольствия.

При этом в албанские фермеры жалуются на отсутствие субвенций и высокие цены на инструменты и сырье, необходимые для ведения бизнеса, что приводит к миграции аграриев.

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