Макао, Китай, , 10:07 — REGNUM Число прибывших в Макао посетителей в феврале составило 655 505 человек, что на 53,5% больше в годовом исчислении, но на 5,6% в месячном исчислении, сообщило статистическое агентство Специального административного района Макао (SAR), передает 17 марта агентство Синьхуа.

Макао

Последний отчет Службы статистики и переписи населения (DSEC) показал, что количество «дневных посетителей» и «ночных посетителей» в феврале увеличилось на 106,8% и 13,9% в годовом исчислении до 376 033 и 279 472 соответственно.

Средняя продолжительность пребывания посетителей сократилась на 0,4 дня в годовом исчислении до 1,5 дней. Продолжительность пребывания «дневных посетителей», которые не ночевали в Макао, оставалась на уровне 0,1 дня, в то время как для ночных посетителей она увеличилась на 0,1 дня до 3,3 дней.

Что касается источника посетителей, то число посетителей с материковой части Китая выросло на 60,1% в годовом исчислении до 609 249 в феврале. Кроме того, было 41 409 посетителей из Гонконга и 4742 из китайского Тайваня. За первые два месяца 2022 года число посетителей Макао выросло на 37,2% в годовом исчислении до 1 349 935 человек.