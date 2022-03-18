Дублин, 18 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Ирландская полиция усилила охрану посольства Российской Федерации в Дублине, сообщают СМИ Ирландии.

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Данная мера была предпринята после инцидента с грузовиком. В начале марта грузовой автомобиль протаранил ворота российского посольства. В результате инцидента никто не пострадал, водителя задержали.

После случившегося в посольстве выступили с заявлением, потребовав от ирландских властей усилить охрану дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, французский военный эксперт Пьер Сервен в интервью германской газете Der Spiegel заявил, что ни одна из стран Европы не может победить Россию в прямом противостоянии.