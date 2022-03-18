Москва, 18 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Погоду в Москве в выходные дни 19 и 20 марта определит обширный антициклон. В ночные часы будет подмораживать, а в дневные часы установится солнечная погода, передают «Метеоновости».

Василий Иванов ИА REGNUM Погода в Москве продолжает радовать

В субботу морозы ночью ослабеют до −2… −5 °С. Днём при северном ветре потеплеет до +1… +5 °С. Малооблачно, без осадков.

В воскресенье ветер сменит направление на северо-западное и станет ещё теплее. При небольшой облачности воздух прогреется до +2… +7 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Москве будет переменная облачность, без осадков.

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