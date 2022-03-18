Двое мужчин погибли при пожаре в Новгородской области
Валдай, Новгородская область, 18 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли в результате пожара в деревне Станки Валдайского района Новгородской области. Следствие начало доследственную проверку. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.
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Пожар в жилом доме.
Пожар произошел 17 марта в деревянном жилом доме. После тушения огня спасатели обнаружили тела двух мужчин.
«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.