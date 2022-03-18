Симферополь, 18 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В отдельных населённых пунктах Херсонской области — гуманитарная катастрофа, в связи с чем решается вопрос о выплате пенсий и зарплат жителям этого украинского региона в рублях. Об этом написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

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»К сожалению, в ряде населенных пунктов Украины на приграничной к нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе выплатами пенсий и заработных плат, чтобы это происходило в рублях», — написал глава Крыма.

«Процесс идет постепенно, поскольку гривен у нас нет, а людям платить деньги необходимо. Решения, которые принимаются, принимаются федеральным штабом. Наша задача как республиканских органов власти — оказывать максимальное содействие по любым вопросам», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, а также по демилитаризации и денацификации Украины.