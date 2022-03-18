Джакарта, , 10:02 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что власти Саудовской Аравии казнили двух индонезийских граждан, сообщает Kompas.

Саудовская Аравия Saly Bechsin

Двух граждан Индонезии обвинили в убийстве в 2011 году. Смертный приговор был вынесен в 2013 году. Затем обвиняемые подали апелляцию, но в 2018 году апелляцию отклонили.

«Мы предприняли дипломатические шаги, а именно направили дипломатические ноты в МИД Саудовской Аравии более девяти раз», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин подчеркнул, что приверженность страны совместному развитию Азии и Африки никогда не менялась с момента инициирования первой Азиатско-африканской конференции в 1955 году.

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