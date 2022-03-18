Пекин, 18 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Протяженность автомобильных дорог Тибета в 2021 году достигла 120 000 км, сообщили местные власти, передает 17 марта агентство Синьхуа.

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В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая в 2021 году пять населенных пунктов и 67 административных деревень получили доступ к дорогам с твердым покрытием. По данным регионального департамента транспорта, к концу года количество дорог с твердым покрытием достигло 94,55% от общего числа населенных пунктов региона и 77,94% от общего числа административных деревень.

Тибет осуществил инвестиции в основной капитал для автомобильного транспорта на сумму 20,1 млрд юаней (около $3,2 млрд), сообщил глава департамента Сюй Вэньцян. Департамент планирует инвестировать в транспорт более 21,6 млрд юаней в 2022 году.