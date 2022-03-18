Москва, , 10:02 — REGNUM США и Евросоюз не собирается возвращать России свои долги, считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

«Направление средств в так называемые Стабилизационные фонды, Фонды национального благосостояния (ФНБ) и приобретение на них ценных бумаг США, означает, что часть нефтяной выручки уходит на сокращение дефицита бюджета США и других стран», — отметила Дмитриева в телеграм-канале.

Она напомнила, что 75 лет весь мир убеждали в том, что это самые надежные резервы.

«Между тем, сейчас наши золотовалютные резервы, находящиеся в американских ценных бумагах и долговых обязательствах заморожены. Это означает, что то, что мы давали в долг США и Евросоюзу, нам возвращать не собираются», — констатировала она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия из-за санкций США, стран ЕС и других государств лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Общий объем резервов составлял 640 млрд долларов, около 300 млрд долларов резервов теперь находится в состоянии, в котором страна не может их использовать.

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