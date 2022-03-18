Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Американский комик Пит Дэвидсон не полетит в космос на корабле Blue Origin Джеффа Безоса. Об этом 18 марта пишет The Hollywood Reporter.

Пит Дэвидсон Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда»

Комик «больше не может присоединиться» к другим пяти пассажирам. Причина отказа Дэвидсона не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что в четвёртый туристический полёт Blue Origin на космическом корабле New Shepard должны отправиться инвестор Марти Аллен, ветеран рынка недвижимости Марк Хейгл и его жена Шэрон Хейгл, профессор Университета Северной Каролины Джим Китчен, а также Джордж Нилд, президент компании Commercial Space Technologies. Запуск запланирован на 23 марта 2022 года и должен продлиться 10 минут.

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