Москва, , 10:16 — REGNUM Вопрос легализации в России параллельного импорта обсудили в ходе встречи глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Татьяна Бакальчук выступает в Совете Федерации Council.gov.ru

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По словам главы ФАС, легализация параллельного импорта в условиях антироссийских ограничений позволит увеличить число хозяйствующих субъектов, которые поставляют товары в Россию.

«Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — пояснил Шаскольский.

Он добавил, что проект постановления о легализации параллельного импорта направлен в правительство. После принятия документа ФАС проведёт серию рабочих встреч с основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом.

Гендиректор Wildberries заявила, что легализация положительно отразится на секторе малого и среднего предпринимательства. Предприниматели смогут легально закупать зарубежные товары без дополнительных разрешений, а потребители получат к ним доступ. Особенно это важно в отношении лекарств, продовольствия и товаров для детей.

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