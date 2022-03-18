Ярославль, , 10:11 — REGNUM В Ярославле проект планировки территории для будущего строительства бассейна рядом с спорткомплексом «SportLine» после проведения общественных обсуждений рекомендовали доработать. Такое решение принял оргкомитет обсуждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФОК «Sport Line» Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что планы строительства вызвали активное сопротивление жителей соседних домов. Между тем по итогам обсуждений, которые проходили на сайте мэрии, оргкомитет учёл в основном голоса «сторонников» стройки. Но решение принято иное.

«Проект панировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Свердлова, проспектом Толбухина, улицей Богдановича, проспектом Ленина в Кировском районе города Ярославля, выполнены в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации. Однако, оргкомитет по проведению общественных обсуждений считает необходимым направить документацию по планировке территории на доработку», — сообщили организаторы обсуждений.

Согласно документу, доработать предлагается количество мест для парковки — их увеличат. Также жителям пообещали, что при строительстве не будут затронуты скверы и газоны, однако люди высказывались против стройки во дворе в целом.

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