Иркутск, , 09:58 — REGNUM В Иркутской области на поддержку производителей хлеба будет направлено 49,3 млн рублей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает телеграм-канал правительства региона.

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«Для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделий принято решение о предоставлении поддержки производителям хлеба в размере 49,3 млн рублей. Это позволит компенсировать часть их затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании регионального штаба по стабилизации экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в Иркутской области в максимально короткие сроки будет принят ряд региональных нормативно-правовых документов. В частности идёт речь о расширении льгот.

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