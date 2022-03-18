Монако, 18 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Российские и белорусские легкоатлеты не допускаются к соревнованиям Бриллиантовой лиги. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба турнира.

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Отмечается, что такое решение приняла Генеральная ассамблея Бриллиантовой лиги из-за рекомендаций спортивных органов и федераций. Сроки отстранения не уточняются.

Напомним, в сентябре 2021 года российские спортсменки Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) выиграли финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации из-за военной спецоперации на Украине.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.