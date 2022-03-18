Донецк, , 09:58 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 9:30, по информации представительства, украинские войска открыли огонь со стороны Красногоровки. Обстрелу подвергся Петровский район Донецка. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 марта украинские формирования обстреляли населённые пункты Кременец и Волноваха, а также столицу ДНР Донецк.