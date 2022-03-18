Магадан, 18 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Власти Магаданской области намерены поддержать спортивных тренеров.

Admkrai.krasnodar.ru Тренер с воспитанниками

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«Тренер — даже больше, чем учитель. Для спортсмена он становится членом семьи. В этом я уверен. Дал поручение департаменту спорта разработать изменения в областную программу поддержки местных кадров. Предлагаю выделять тренерам квартиры или выплачивать компенсации за жильё. А спортсмены, которые входят в сборную России, должны получать особые выплаты из областного бюджета», — написал в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальний Восток приехала с родителями уроженка Донбасса Серафима Сарычева, и обжилась здесь. Девушка выросла в Амурской области и стала спортсменом-инструктором по кикбоксингу и фланкировке.