Москва, 18 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В России рассматривается вопрос о легализации параллельного импорта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

Fas.gov.ru Максим Шаскольский

«Легализация параллельного импорта в текущих условиях будет способствовать увеличению количества хозяйствующих субъектов, импортирующих товар в Россию. Это позволит насытить внутренний рынок товарами, необходимыми потребителям», — цитирует пресс-служба главу ведомства Максима Шаскольского.

Отмечается, что ФАС уже направил в правительство проект постановления о легализации параллельного импорта. В случае принятия документа представители службы планируют провести серию рабочих встреч с основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом.

Отмечается, что такая мера позволит решить проблемы ценовой, качественной и ассортиментной дискриминации со стороны правообладателей в отношении российских потребителей, а также удалит недобросовестную конкуренцию со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортеров.