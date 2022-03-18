Якутск, 18 марта 2022, 10:27 — REGNUM В Якутске с размахом отпраздновали годовщину Крымской весны. На площади города собрались более 3,5 тыс. человек, сообщило ЯСИА. Мероприятие было в том числе поддержкой жителей республик Донбасса и российских военнослужащих.
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Он выразил уверенность в том, что народ России не смогут поставить на колени западные санкции. Эти ограничения руководитель республики назвал экономической агрессией и попыткой сломить волю жителей нашей страны. Айсен Николаев также подчеркнул, что Якутия и Крым — побратимы: в Якутске есть улица Севастопольская, а в Севастополе — Якутская.
Мэр Якутска Евгений Григорьев выразил благодарность президенту России и солдатам, которые устанавливают справедливость на территории Украины.
Руководитель регионального исполкома общероссийского народного фронта Якутии Валерий Лютый признался, что любит этот праздник в честь дня воссоединения Крыма с Россией и ценит этот день.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». На набережной города был исполнен национальный танец казаков. С помощью него в регионе выразили восхищение мужеством и героизмом российских солдат, которые защищают не только страну, но и мир.