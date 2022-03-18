Урумчи, Китай, 18 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в уезде Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая в 21:41 по пекинскому времени 17 марта, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

Очаг землетрясения находился по координатам 36,10 градуса северной широты и 77,86 градуса восточной долготы, на глубине 10 км, сообщили в CENC.