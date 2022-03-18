Мила Кунис с мужем благодарят за $30 млн, пожертвованных для беженцев
Вашингтон, 18 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Американские актёры Мила Кунис и Эштон Катчер выразили благодарность тем, кто пожертвовал деньги на помощь украинским беженцам. Об этом 18 марта пишет E! News.
«Более 65 тыс. из вас сделали пожертвование. Мы переполнены благодарностью за вашу поддержку», — поделилась пара, отметив, что благодаря переводам их поклонников удалось собрать $30 млн. «Мы сделаем все возможное, чтобы любовь, исходившая от всех вас в рамках этой кампании, оказала максимальное влияние на тех, кто в ней нуждается», — добавили актёры.
Ранее Эштон Катчер и Мила Кунис объявили сбор средств для помощи украинским беженцам на одной из краудфандинговых платформ — пара также пожертвовала $3 млн. Спустя неделю актёры сообщили, что им удалось собрать $20 млн, однако их цель — $30 млн.