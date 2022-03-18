Вашингтон, 18 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Американские актёры Мила Кунис и Эштон Катчер выразили благодарность тем, кто пожертвовал деньги на помощь украинским беженцам. Об этом 18 марта пишет E! News.

Кадр из видеообращения Милы Кунис и Эштона Катчера Мила Кунис и Эштон Катчер

«Более 65 тыс. из вас сделали пожертвование. Мы переполнены благодарностью за вашу поддержку», — поделилась пара, отметив, что благодаря переводам их поклонников удалось собрать $30 млн. «Мы сделаем все возможное, чтобы любовь, исходившая от всех вас в рамках этой кампании, оказала максимальное влияние на тех, кто в ней нуждается», — добавили актёры.

Ранее Эштон Катчер и Мила Кунис объявили сбор средств для помощи украинским беженцам на одной из краудфандинговых платформ — пара также пожертвовала $3 млн. Спустя неделю актёры сообщили, что им удалось собрать $20 млн, однако их цель — $30 млн.