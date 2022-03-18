Кемерово, 18 марта 2022, 09:53 — REGNUM В Новокузнецке студенты профессионального колледжа выступили с инициативой организовать флешмоб в поддержку спецоперации России. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
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Как рассказал глава муниципалитета, студенты совместно с творческими коллективами Дома культуры «Алюминщик» под исполнение гимна развернули большой флаг России.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Новокузнецкий драматический театр присоединился к онлайн-флешмобу по чтению стихов про Россию в рамках акции «Крымская весна», посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией.
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