Воронеж, 18 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили следственные органы после обрушения двух балконов с фасада жилого дома в центре Воронежа, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Как уточнили в следственных органах, 8 февраля в жилом доме по улице Пушкинской, 18 произошло обрушение сразу двух балконов. В результате упавшими элементами была повреждена входная группа магазинов, а также припаркованные во дворе автомобили.

Как уточнили в СК по итогам обследования, техническое состояние балконных плит оценивается как аварийное ввиду повреждений и деформаций, свидетельствующих об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, что может представлять непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан.

Следователи опрашивают жильцов дома, представителей организации, ответственной за поддержание имущества многоквартирных домов в надлежащем и безопасном состоянии, назначена строительно-техническая экспертиза.