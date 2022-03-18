Пекин, 18 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Метеорологические власти Китая объявили «синюю тревогу» в связи с сильным снегопадом в некоторых регионах страны, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Pixabay.com Снегопад

С полудня 18 марта до полудня 19 марта метели обрушатся на некоторые районы Синьцзяна, Хэбэя, Пекина, Ляонина и Цзилиня, ожидается выпадение снега от 3 до 6 см, сообщил Национальный метеорологический центр Китая. В некоторых районах ожидается, что в результате метелей выпадет более 10 см снега, предупредил он.

Центр посоветовал жителям оставаться в помещениях и призвал местные власти принять меры предосторожности при работе с дорогами, железными дорогами, электричеством и телекоммуникациями.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, причем красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за которой следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.