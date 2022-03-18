* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Источники, близкие к Afghanistan International, сообщили, что 17 марта в 20:00 управлением разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы Хаплвак Сапи, глава телеканала Tolo News, Бахрам Аман, ведущий политической и новостной программы, и Нафи Халик, юрисконсульт агентства.

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Причины их задержания пока неизвестны.

Лутфулла Наджафизада, сотрудник Tolo News, подтвердил в Твиттере, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили Сапи и Нафи после допроса, но телеведущий Бахрам Аман всё ещё находится под стражей

С момента установления контроля над Афганистаном талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно задерживали и преследовали журналистов частных СМИ. Например, в январе их агенты арестовали журналистов Ariana Network Вариса Хасрата и Аслама Хиджаба, и затем отпустили их без каких-либо официальных объяснений.

По данным «Репортёров без границ», за последние семь месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали более 50 журналистов. Организация сообщила об увеличении числа угроз журналистам со стороны разведывательного управления и министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока.

По данным Международной организации защиты журналистов, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются контролировать афганские СМИ, запугивая и применяя насилие в отношении журналистов. По данным агентства, агенты спецслужб оказывают давление на СМИ, чтобы они не публиковали критические сообщения о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока приказало телеканалу Tolo News прекратить трансляцию зарубежных сериалов, пользующихся большой популярностью.