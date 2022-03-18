Казань, 18 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Татарии в ближайшие дни прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков, с умеренным ветром. Температура воздуха постепенно начнет повышаться, сообщает 18 марта региональное управление Гидрометцентра.

Алексей Колчин ИА REGNUM Весенний парк

В субботу, 19 марта, температура воздуха опустится ночью до —9…—14 ˚С, местами до —18 ˚С, днем потеплеет до —3…+2 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В воскресенье, 20 марта, в республике пройдет небольшой снег. Температура начнет постепенно повышаться. По ночам подморозит до минус 10 градусов, днем ожидается от —1 до +4 ˚С.

В начале следующей недели, 21 и 22 марта, прогнозируется дальнейшее повышение температур.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта Московский регион окажется в теплой части антициклона.

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