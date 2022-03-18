Донецк, , 09:47 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Кременец Донецкой Народной Республики. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 9:15 из населённого пункта Красногоровка, в котором находятся украинские формирования. По посёлку Кременец выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования обстреляли освобождённую от них Волноваху. В результате ранения получили три жителя — две женщины и один мужчина.