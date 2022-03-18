Новотроицк, Оренбургская область, , 09:47 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области организована проверка по факту крупной коммунальной аварии, из-за которой 18 марта часть муниципалитета осталась без воды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку действиям (бездействию) исполнителя коммунальных услуг как по причинам произошедшей аварии, так и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения», — сказала официальный представитель региональной прокуратуры Анна Филиппова.

Напомним, утром 18 марта на ул. Советской в Новотроицке произошел прорыв водовода. Без холодной и горячей воды остались 32 многоквартирных дома, три объекта образования и железнодорожный вокзал.

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