Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Грузия является сильно зависимой страной от импорта. Об этом заявил в эфире телеканала «Пирвели» председатель ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония.

Продукты

«Наша страна полностью зависит от импорта, включая местное производство. Значительная доля местного производства зависит от импортированного сырья», — сказал Чкония.

Он отметил, что Грузии приходится закупать в других странах газ, электроэнергию и нефтепродукты. Рост стоимости энергоносителей приведёт и к росту себестоимости даже произведённых в Грузии товаров.

Также, по мнению эксперта, на грузинской экономике негативно скажутся антироссийские санкции. Какая-то часть предприятий, чью продукцию закупали в Грузии, перенесут производство из России в другие страны, и выпускаемые там товары будут дороже.

Чкония не согласился с прогнозом Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, что мировые цены на продовольствие могут вырасти на 22%. По мнению главы ассоциации, если повышение ограничится в этих пределах, то это будет «идеально», но он считает, что всё подорожает гораздо сильнее.