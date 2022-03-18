Москва, 18 марта 2022, 09:46 — REGNUM Пакет поправок ко второму чтению законопроекта о муниципальной власти представил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников
Duma.gov.ru

Предлагается установить, что муниципальное образование не является административно-территориальной единицей, но при этом границы муниципальных образований и территориальных единиц могут совпадать.

«Такое сейчас есть в Воронежской, Ленинградской и Ростовской областях, в Ставропольском крае, и это должно быть учтено», — считает Крашенинников.

Другое изменение направлено на обеспечение пешей доступности муниципальных органов власти — предлагается создать территориальные органы местной администрации.

«Местное самоуправление — это первичный и наиболее приближенный к жителям уровень власти. Чтобы муниципалитеты могли в полной мере решать свои задачи и оперативно реагировать на обращения граждан, в структуру местной администрации могут входить соответствующие территориальные органы», — отметил Крашенинников.

Ряд поправок уточняет положения о муниципальных округах. Так, во избежание двойного толкования предлагается четко определить критерии его разграничения с городским округом. Согласно поправке, муниципальный округ — это образование, на территории которого не менее 1/3 населения должны проживать в сельских населенных пунктах. При этом в его состав могут входить и города.

Кроме того, предлагается дополнить текст законопроекта частью, уточняющей, что административным центром муниципального округа может считаться город или поселок, расположенный на территории городского округа, имеющего с таким муниципальными округом общую границу.

Ряд поправок направлен на установление критериев, кто и в каких случаях может принимать те или иные управленческие решения.

В целом, по словам Крашенинникова, ко второму чтению законопроекта в комитет поступило уже 508 поправок.

Отметим, что на 1 марта 2022 года регионы внесли около 300 предложений к законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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