Москва, 18 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Пакет поправок ко второму чтению законопроекта о муниципальной власти представил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Предлагается установить, что муниципальное образование не является административно-территориальной единицей, но при этом границы муниципальных образований и территориальных единиц могут совпадать.

«Такое сейчас есть в Воронежской, Ленинградской и Ростовской областях, в Ставропольском крае, и это должно быть учтено», — считает Крашенинников.

Другое изменение направлено на обеспечение пешей доступности муниципальных органов власти — предлагается создать территориальные органы местной администрации.

«Местное самоуправление — это первичный и наиболее приближенный к жителям уровень власти. Чтобы муниципалитеты могли в полной мере решать свои задачи и оперативно реагировать на обращения граждан, в структуру местной администрации могут входить соответствующие территориальные органы», — отметил Крашенинников.

Ряд поправок уточняет положения о муниципальных округах. Так, во избежание двойного толкования предлагается четко определить критерии его разграничения с городским округом. Согласно поправке, муниципальный округ — это образование, на территории которого не менее 1/3 населения должны проживать в сельских населенных пунктах. При этом в его состав могут входить и города.

Кроме того, предлагается дополнить текст законопроекта частью, уточняющей, что административным центром муниципального округа может считаться город или поселок, расположенный на территории городского округа, имеющего с таким муниципальными округом общую границу.

Ряд поправок направлен на установление критериев, кто и в каких случаях может принимать те или иные управленческие решения.

В целом, по словам Крашенинникова, ко второму чтению законопроекта в комитет поступило уже 508 поправок.

Отметим, что на 1 марта 2022 года регионы внесли около 300 предложений к законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».