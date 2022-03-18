Пекин, , 09:46 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая распорядилась арестовать бывшего старшего политического советника провинции Ляонин Сюэ Хэна на северо-востоке Китая, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Юань Baike.m.sogou.com

Дело Сюэ было передано в органы прокуратуры для рассмотрения и судебного преследования после завершения расследования Национальной надзорной комиссией, говорится в заявлении прокуратуры. Сюэ был бывшим заместителем председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая по провинции Ляонин.

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия объявили в августе, что Сюэ находится под следствием. Позже он был исключен из партии за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов.