Тенькинский район, Магаданская область, , 10:24 — REGNUM В полицию посёлка Усть-Омчуг Тенькинского района обратилась 46-летняя местная жительница с заявлением о краже 90 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Застолье

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Заявительница сказала, что в ее квартире из сумки неизвестные похитили 90 тыс. рублей.

Оперативники установили подозреваемого — им оказался 37-летний ранее судимый сосед женщины. Находясь у неё в гостях, в ходе совместного застолья, он обратил внимание, откуда хозяйка доставала деньги для очередного похода в магазин. Позже мужчина предложил продолжить вечер в его квартире по соседству. Потерпевшая согласилась, и уходя, не закрыла дверь своей квартиры на ключ.

Когда запас алкоголя и продуктов иссяк, подозреваемый вспомнил, что видел у соседки деньги. Он незаметно проникнул в её квартиру, достал из сумочки 90 тыс. рублей, которые потратил на спиртные напитки, экзотические фрукты и другие угощения для своей соседки. При этом женщина и не подозревала, что гуляет на свои.

Возбуждено уголовное дело, фигурант признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция задержала во Владивостоке уличного грабителя, который оставил без денег пенсионерку.