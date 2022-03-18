Уфа, 18 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Цех по производству энергосберегающих стекол намерены построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна дома

Данный проект был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета республики в формате «Инвестчас».

Представитель инвестора рассказала об уникальной энергосберегающей технологии, которая позволяет согревать производственные и жилые помещения.

«На наших предприятиях в городах республики мы производим пластиковые окна, которые готовы выпускать с технологической новинкой — энергосберегающим стеклом. Подобной технологии пока нет не только в России, но и в мире. Есть похожие разработки, но они не столь энергоэффективны», — приводит пресс-служба слова представителя инвестора.

Сообщается, что обогрев помещения происходит за счёт подключения электричества к стеклопакету, который работает как обогреватель и инфракрасный излучатель.

Отмечается, что температуру можно автоматически регулировать в диапазоне от 0 до 65 °C. При этом прогрев происходит только внутрь помещения.

«Потерь практически нет, улицу мы не греем, кислород в помещении не выжигаем», — заверила представитель инвестора. Сообщается, что предприятие намерено расширить свое производство и открыть новый цех в Уфе, направив на это 473 млн рублей. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил администрации города совместно с министерством земельных и имущественных отношений Башкирии содействовать в подборе земельного участка под это производство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проект по пропарке железнодорожных цистерн и обезвоживании темных нефтепродуктов включен в перечень приоритетных.