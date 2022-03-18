Москва, , 09:43 — REGNUM Товарооборот между Китаем и Москвой за 2021 год увеличился на 34% по сравнению с показателем 2020 года и достиг $64,47 млрд, сообщается на портале мэра столицы.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Общий оборот торговли между двумя странами в 2021 году составил около $141,4 млрд, из которых на долю столицы приходится 45,6%.

Москва значительно увеличила поставки продукции агропромышленного сектора в Китай. Объемы выросли на 73,3% и достигли $81,2 млн.

У Китая Москва закупает товары промышленного производства: технику, легковые автомобили, запчасти и комплектующие, обувь, игрушки, спортинвентарь и одежду. Общий объем импорта составил $34,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-февраль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 38,5%.

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