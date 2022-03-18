Москва, 18 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. По итогам 2021 года товарооборот Москвы и Китая вырос на 34%. Об этом 18 марта сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Mil.ru Флаги России и Китая

В годовом выражении этот показатель достиг почти 64,5 млрд долларов, отметил заместитель мэра города Владимир Ефимов. По его словам, почти половина всего товарооборота между Россией и Китаем приходится именно на Москву. Причем экспорт товаров из Москвы в КНР за 2021 год вырос на 43,5%, а импорт — на 26,4%.

«В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 млрд долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6%. По итогам прошлого года внешний оборот торговли между Москвой и Китаем увеличился почти на 34% по сравнению с показателем 2020 года и достиг 64,47 млрд долларов», — сказал Ефимов.