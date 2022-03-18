Магас, 18 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Ингушетии проводят проверку по факту гибели рабочего на стройке. Инцидент произошел 16 марта 2022 года в городе Карабулаке при строительстве образовательного учреждения. Мужчина сорвался вниз с высоты третьего этажа и скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

Как было установлено при предварительной проверке, 40-летний рабочий проводил бетонные работы на объекте. При этом трудовые отношения с работодателем оформлены не были.

«Потерпевший осуществлял работы по заливке бетона на третьем этаже строительного объекта, в процессе выполнения работ упал на строительную площадку и скончался от полученной травмы при доставлении в лечебное учреждение. Следствием предварительно установлено, что на объекте мужчина работал без заключения трудового договора либо иных правовых документов», — говорится в сообщении СК по региону.

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