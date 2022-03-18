Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Американские политики вместо того, чтобы направлять стороны конфликта на Украине к разрешению ситуации дипломатическим путём, подталкивают украинское руководство «к продолжению бойни». Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал бывший американский спецназовец, кандидат в Конгресс США в штате Вашингтон от Республиканской партии Джо Кент.

Запад

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По его мнению, содействие Украине со стороны США и выполнение выдвигаемых президентом страны Владимиром Зеленским требований может навредить самим жителям Соединённых Штатов, при этом политики фокусируют украинскую повестку в ущерб американским интересам.

«Мы видим, как они проводят большие пресс-конференции, стоя на фоне украинских флагов и заявляя, что поддерживают граждан другой страны. Это не то, чем они должны заниматься», — сказал он.

Он подчеркнул, что не поддерживает действия российских властей, однако считает, что администрация демократа Джо Байдена чересчур много внимания уделяет военной поддержке Киева, при этом забывая о внутриполитических проблемах.

«Это же замечательный отвлекающий манёвр, чтобы люди не замечали нынешний политический кризис», — резюмировал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что расплачиваться за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование приходится всей планете. Российский лидер также напомнил, что в качестве оружия борьбы против якобы «враждебных действий России» Запад избрал различные санкции в отношении России, которые «бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам» через рост цен на продукты питания, бензин и энергоносители.