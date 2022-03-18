Париж, 18 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. С 17 по 18 марта в Париже проходят рабочие консультации представителей министерств обороны Южной Кореи и Франции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По их словам, южнокорейскую сторону представляет глава департамента по вопросам КНДР Чо Ён Гын, а французскую — глава отдела оборонной стратегии Главного управления международных отношений и стратегии Бертран Ле Мёр и глава командования космических сил Мишель Фридлиг.

В ходе встреч представители двух стран обсудили оборонную и космическую политику, космические возможности и международные стандарты, а также будущее направление космического сотрудничества, включая обмен специалистами.

«Начиная с этой консультативной встречи с представителями Франции, мы продолжим расширять сотрудничество в оборонной и космической сферах с другими странами», — сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.