Пекин, 18 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Китайские и британские ученые обнаружили, что животные, живущие в умеренных условиях, могут иметь более длительную продолжительность жизни, что может быть ключом к долголетию человека, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Старость

Исследователи из Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук вместе с сотрудниками из Университета Вэньчжоу, Университета Ляочэн и Университета Абердина провели эксперимент, показывающий, как температура тела влияет на продолжительность жизни грызунов.

Ранее ученые предполагали, что животные с высокой скоростью метаболизма, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, чем животные с медленным метаболизмом. В этом исследовании исследователи подвергали хомяков воздействию высоких температур, около 32,5 градусов по Цельсию, и обнаружили, что метаболизм снижался с повышением температуры тела.

Они также обнаружили, что продолжительность жизни хомяков, живущих при высоких температурах, сократилась на 41% для самцов и на 28% для самок, по сравнению с теми, кто живет при температуре около 21 градуса Цельсия, согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Nature Metabolism.

Затем исследователи использовали небольшие вентиляторы для обдува воздухом грызунов, подвергшихся воздействию высоких температур. Это не повлияло на скорость их метаболизма, но снизило температуру их тела. При более низкой температуре тела продолжительность жизни грызунов восстановилась до уровня тех, кто живет при температуре 21 градус Цельсия.

Исследователи выдвигают гипотезу, что температура тела является гораздо более важным фактором продолжительности жизни, чем скорость метаболизма. Поэтому мы можем «жить в прохладе и умереть старыми», а не «жить медленно и умереть старыми».