Париж, , 09:37 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что минимальная заработная плата будет увеличиваться примерно на 25 евро в месяц «до лета» в случае переизбрания Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Увеличение минимальной заработной платы во Франции произойдет независимо от следующего арендатора Елисейского дворца. Согласно данным института INSEE, рост потребительских цен приведет к увеличению минимальной заработной платы не менее чем на 32 евро в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, во время презентации предвыборной программы в Обервилье глава Франции подтвердил, что хочет повысить установленный законом пенсионный возраст до 65 лет в случае избрания на второй срок.

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