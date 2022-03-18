Асекеевский район, Оренбургская область, 18 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области вечером 17 марта произошла смертельная автоавария. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области ДТП в Асекеевском районе Оренбургской области

На станции Заглядино Асекеевского района столкнулись два автомобиля «Лада» и «Нива». Для деблокирования одного человека потребовалась помощь спасателей.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Жертвой аварии стал один человек — мужчина 1991 года рождения.